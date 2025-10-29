Erste Schätzungen: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (spons ADRs) stellt voraussichtlich am 13.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,066 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 68,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,210 USD je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,85 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,83 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,275 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,460 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,91 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,39 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at