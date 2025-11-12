Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Aktie

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899018 / ISIN: BRCMIGACNPR3

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,337 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,15 BRL je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 9,95 Milliarden BRL – das würde einem Abschlag von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,15 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,48 BRL, gegenüber 2,49 BRL je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 37,79 Milliarden BRL, nachdem im Vorjahr 39,82 Milliarden BRL generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shsmehr Analysen

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien in diesem Artikel

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shs 1,86 -2,11% Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shs

