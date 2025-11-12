Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Aktie
WKN: 899018 / ISIN: BRCMIGACNPR3
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,337 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,15 BRL je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 9,95 Milliarden BRL – das würde einem Abschlag von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,15 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,48 BRL, gegenüber 2,49 BRL je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 37,79 Milliarden BRL, nachdem im Vorjahr 39,82 Milliarden BRL generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shsmehr Nachrichten
Analysen zu Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.