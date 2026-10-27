Ausblick: Conmed legt Quartalsergebnis vor

Conmed wird am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,00 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Conmed 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 336,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Conmed 338,6 Millionen USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,54 USD je Aktie, gegenüber 1,51 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,37 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at