Construction Partner a Aktie
WKN DE: A2JMXF / ISIN: US21044C1071
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Construction Partners A legt Quartalsergebnis vor
Construction Partners A lädt am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie vermeldet.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 779,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 948,8 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,97 USD im Vergleich zu 1,84 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 3,61 Milliarden USD, gegenüber 2,81 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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