Ausblick: Copart öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Copart lädt am 20.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,18 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,15 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,68 USD aus. Im Vorjahr waren 1,59 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 4,89 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at