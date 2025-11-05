Gewinne in New York: NASDAQ 100 in Grün

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,13 Prozent fester bei 25 724,11 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,010 Prozent leichter bei 25 433,23 Punkten, nach 25 435,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25 749,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 364,90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 1,49 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 785,52 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2025, einen Stand von 23 018,56 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 05.11.2024, den Stand von 20 227,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 22,64 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. 16 542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 11,22 Prozent auf 32,27 USD), Micron Technology (+ 9,04 Prozent auf 237,74 USD), Amgen (+ 8,47 Prozent auf 321,83 USD), Marvell Technology (+ 8,39 Prozent auf 94,94 USD) und Lam Research (+ 6,29 Prozent auf 165,58 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Axon Enterprise (-7,89 Prozent auf 650,41 USD), DexCom (-4,25 Prozent auf 58,58 USD), Zscaler (-2,81 Prozent auf 319,06 USD), Copart (-2,25 Prozent auf 41,89 USD) und Cadence Design Systems (-1,94 Prozent auf 326,76 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 456 113 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,374 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,62 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at