Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester

Für den NASDAQ 100 ging es heute aufwärts.

Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,72 Prozent auf 25 620,03 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 25 433,23 Punkte an der Kurstafel, nach 25 435,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25 750,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 364,90 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 24 785,52 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2025, einen Stand von 23 018,56 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2024, den Stand von 20 227,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 22,14 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 542,20 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 11,00 Prozent auf 32,20 USD), Micron Technology (+ 8,93 Prozent auf 237,50 USD), Amgen (+ 7,81 Prozent auf 319,86 USD), Marvell Technology (+ 6,06 Prozent auf 92,90 USD) und Lam Research (+ 5,95 Prozent auf 165,05 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Axon Enterprise (-9,43 Prozent auf 639,53 USD), DexCom (-3,11 Prozent auf 59,28 USD), Verisk Analytics A (-2,70 Prozent auf 214,05 USD), Copart (-2,15 Prozent auf 41,93 USD) und Atlassian (-2,15 Prozent auf 161,46 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 45 703 739 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,374 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Im NASDAQ 100 präsentiert die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,62 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at