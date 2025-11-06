Schwacher Handel: NASDAQ 100 schwächelt zum Start des Donnerstagshandels

Das macht der NASDAQ 100 heute.

Um 16:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,92 Prozent leichter bei 25 384,39 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,202 Prozent auf 25 568,24 Punkte an der Kurstafel, nach 25 620,03 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 25 568,24 Punkte, das Tagestief hingegen 25 377,19 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2,79 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 06.10.2025, einen Wert von 24 978,56 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23 315,04 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2024, einen Stand von 20 781,33 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 21,02 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Datadog A (+ 20,72 Prozent auf 187,09 USD), Marvell Technology (+ 5,27 Prozent auf 97,80 USD), AstraZeneca (+ 3,40 Prozent auf 83,91 USD), Micron Technology (+ 3,38 Prozent auf 245,53 USD) und Baker Hughes (+ 2,32 Prozent auf 48,13 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Fortinet (-8,49 Prozent auf 78,69 USD), MercadoLibre (-4,28 Prozent auf 2 203,46 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,77 Prozent auf 249,22 USD), Copart (-2,62 Prozent auf 40,83 USD) und Axon Enterprise (-2,61 Prozent auf 622,85 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 051 367 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,195 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,30 erwartet. Mit 6,63 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

