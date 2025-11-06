AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursverlauf 06.11.2025 16:02:02

Schwacher Handel: NASDAQ 100 schwächelt zum Start des Donnerstagshandels

Schwacher Handel: NASDAQ 100 schwächelt zum Start des Donnerstagshandels

Das macht der NASDAQ 100 heute.

Um 16:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,92 Prozent leichter bei 25 384,39 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,202 Prozent auf 25 568,24 Punkte an der Kurstafel, nach 25 620,03 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 25 568,24 Punkte, das Tagestief hingegen 25 377,19 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2,79 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 06.10.2025, einen Wert von 24 978,56 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23 315,04 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2024, einen Stand von 20 781,33 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 21,02 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Datadog A (+ 20,72 Prozent auf 187,09 USD), Marvell Technology (+ 5,27 Prozent auf 97,80 USD), AstraZeneca (+ 3,40 Prozent auf 83,91 USD), Micron Technology (+ 3,38 Prozent auf 245,53 USD) und Baker Hughes (+ 2,32 Prozent auf 48,13 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Fortinet (-8,49 Prozent auf 78,69 USD), MercadoLibre (-4,28 Prozent auf 2 203,46 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,77 Prozent auf 249,22 USD), Copart (-2,62 Prozent auf 40,83 USD) und Axon Enterprise (-2,61 Prozent auf 622,85 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 051 367 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,195 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,30 erwartet. Mit 6,63 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.mehr Analysen

05.11.25 AMD Buy UBS AG
07.05.25 AMD Kaufen DZ BANK
22.04.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
05.02.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
31.07.24 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 199,38 -4,08% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
AstraZeneca PLC (spons. ADRs) 73,00 1,39% AstraZeneca PLC (spons. ADRs)
Axon Enterprise 510,40 -5,06% Axon Enterprise
Baker Hughes Inc. 40,91 -0,94% Baker Hughes Inc.
Charter Inc (A) (Charter Communications) 188,76 -2,92% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Copart Inc. 34,73 0,56% Copart Inc.
Datadog Inc Registered Shs -A- 158,06 -5,40% Datadog Inc Registered Shs -A-
Fortinet Inc 69,88 0,24% Fortinet Inc
JD.com Inc (spons. ADRs) 27,30 -1,09% JD.com Inc (spons. ADRs)
Marvell Technology 77,69 -5,57% Marvell Technology
MercadoLibre Inc 1 819,60 -1,19% MercadoLibre Inc
Micron Technology Inc. 203,10 -2,73% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 160,98 -1,07% NVIDIA Corp.
The Kraft Heinz Company 20,95 1,80% The Kraft Heinz Company

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 059,81 -0,28%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen