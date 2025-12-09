D2L Aktie
Ausblick: D2L gewährt Anlegern Blick in die Bücher
D2L gibt am 10.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,086 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 56,0 Millionen USD für D2L, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 74,2 Millionen CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,320 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,650 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 220,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 282,9 Millionen CAD im Vorjahr.
