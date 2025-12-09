D2L Aktie

D2L für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D8XU / ISIN: CA23344V1085

09.12.2025 07:01:06

Ausblick: D2L gewährt Anlegern Blick in die Bücher

D2L gibt am 10.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,086 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 56,0 Millionen USD für D2L, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 74,2 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,320 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,650 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 220,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 282,9 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

