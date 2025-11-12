Dare Bioscience Aktie
Ausblick: Dare Bioscience legt Quartalsergebnis vor
Dare Bioscience gibt am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,384 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 30,18 Prozent erhöht. Damals waren -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 75,00 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Dare Bioscience noch 0,0 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,692 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,480 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 0,5 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
