Ausblick: Data Patterns (India) präsentiert Quartalsergebnisse

Data Patterns (India) wird am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 10,07 INR. Dies würde einem Zuwachs von 14,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Data Patterns (India) 8,79 INR je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Data Patterns (India) nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 2,40 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 21,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,07 Milliarden INR umgesetzt worden.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 62,60 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 48,47 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 11,65 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 9,25 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net