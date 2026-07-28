Decisive Dividend Aktie
WKN DE: A2PGY1 / ISIN: CA24345T1003
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Decisive Dividend legt Quartalsergebnis vor
Decisive Dividend wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,030 CAD gegenüber 0,100 CAD im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 37,3 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 2,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,323 CAD je Aktie, gegenüber 0,260 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 165,2 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 152,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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