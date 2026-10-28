Deepak Nitrite Aktie

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WKN DE: A2PV3K / ISIN: INE288B01029

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Deepak Nitrite präsentiert Quartalsergebnisse

Deepak Nitrite wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 23,12 INR aus. Im letzten Jahr hatte Deepak Nitrite einen Gewinn von 8,71 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 31,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 24,72 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 18,85 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 70,86 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 40,36 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 97,64 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 77,66 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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