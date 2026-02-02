Denso Aktie

WKN DE: A0KD20 / ISIN: US24872B1008

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Denso präsentiert Quartalsergebnisse

Denso wird am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,305 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Denso noch 0,280 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,90 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Denso für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,91 Milliarden USD aus.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,14 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,950 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 46,68 Milliarden USD, gegenüber 46,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Denso Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

Analysen zu Denso Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

Aktien in diesem Artikel

Denso Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

