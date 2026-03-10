Descartes Systems Group Aktie

WKN: 913612 / ISIN: CA2499061083

10.03.2026 07:01:06

Ausblick: Descartes Systems Group legt Quartalsergebnis vor

Descartes Systems Group veröffentlicht am 11.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,676 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,82 Prozent erhöht. Damals waren 0,610 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,72 Prozent auf 261,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Descartes Systems Group noch 237,8 Millionen CAD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,54 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,26 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,00 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 897,1 Millionen CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

