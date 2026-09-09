Descartes Systems Group Aktie

Descartes Systems Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913612 / ISIN: CA2499061083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.09.2026 07:01:06

Ausblick: Descartes Systems Group legt Quartalsergebnis vor

Descartes Systems Group lädt am 10.09.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,769 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,590 CAD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 247,1 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Descartes Systems Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 277,1 Millionen CAD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,21 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 2,60 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,13 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,02 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Descartes Systems Group Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Descartes Systems Group Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Descartes Systems Group Inc. 64,60 -0,23% Descartes Systems Group Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:05 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX schwächer -- DAX im Minus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gibt zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erleidet Verluste. Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch ohne große Ausschläge.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen