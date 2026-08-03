Ausblick: Deutsche Lufthansa präsentiert Quartalsergebnisse

Deutsche Lufthansa stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,304 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Lufthansa noch 0,950 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 12,76 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 9,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,70 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,26 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 48,88 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 44,69 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at