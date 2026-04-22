Ausblick: Dow legt Quartalsergebnis vor

Dow wird am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,296 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,440 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 7,53 Prozent auf 9,65 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,29 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,700 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 42,99 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 39,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at