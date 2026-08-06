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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: eGuarantee präsentiert Quartalsergebnisse

eGuarantee äußert sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 19,40 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,24 Prozent erhöht. Damals waren 18,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,81 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 2,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 85,91 JPY, gegenüber 77,89 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 11,99 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,73 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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