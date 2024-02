Ausblick: Eli Lilly and zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Eli Lilly and öffnet die Bücher. Das prognostizieren die Experten.

Eli Lilly and lädt am 06.02.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2023 endete.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,31 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Eli Lilly and 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 8,95 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 22,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Eli Lilly and 7,30 Milliarden USD umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,23 USD im Vergleich zu 7,94 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 33,65 Milliarden USD, gegenüber 28,54 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at