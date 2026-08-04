Ausblick: Emergent BioSolutions legt Quartalsergebnis vor

Emergent BioSolutions öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,085 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 61,36 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,220 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Emergent BioSolutions 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 177,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 25,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Emergent BioSolutions 140,9 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,325 USD, gegenüber 0,930 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 733,1 Millionen USD im Vergleich zu 742,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at