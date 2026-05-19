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WKN DE: A3CSM9 / ISIN: NL0015000GX8

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19.05.2026 07:01:06

Ausblick: Envipco präsentiert Quartalsergebnisse

Envipco wird sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,430 NOK. Dies würde einen Gewinn von 8,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Envipco -0,470 NOK je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Envipco 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 283,1 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Envipco 244,7 Millionen NOK umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,951 NOK, während im vorherigen Jahr noch -2,110 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,54 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,06 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at

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