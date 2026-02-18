Ausblick: Enwave legt Quartalsergebnis vor

Enwave wird am 19.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Enwave im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 44,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,020 CAD, gegenüber 0,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 14,5 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,8 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at