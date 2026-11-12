Ausblick: Eolus Vind (B) legt Quartalsergebnis vor

Eolus Vind (B) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 6,80 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Eolus Vind (B) -3,860 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 48,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 297,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200,0 Millionen SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 12,70 SEK aus. Im Vorjahr waren -13,930 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,12 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,91 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net