ePlus Aktie
WKN: 923612 / ISIN: US2942681071
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: ePlus präsentiert Quartalsergebnisse
ePlus wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,47 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ePlus noch 1,32 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 636,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 608,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,03 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,56 Milliarden USD, gegenüber 2,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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