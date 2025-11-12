Ausblick: ESS Tech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ESS Tech wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,005 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll ESS Tech nach den Prognosen von 2 Analysten 5,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1469,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -4,245 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -7,320 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 14,7 Millionen USD, gegenüber 6,3 Millionen USD im Vorjahr.

