ESS Tech Aktie
WKN DE: A40LA6 / ISIN: US26916J2050
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: ESS Tech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ESS Tech wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,005 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll ESS Tech nach den Prognosen von 2 Analysten 5,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1469,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -4,245 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -7,320 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 14,7 Millionen USD, gegenüber 6,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ESS Tech Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: ESS Tech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: ESS Tech verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: ESS Tech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)