Ausblick: Ethos Technologies A legt Quartalsergebnis vor

Ethos Technologies A stellt am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,397 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ethos Technologies A ein EPS von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Ethos Technologies A 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 108,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 62,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ethos Technologies A 66,5 Millionen USD umsetzen können.

9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,30 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,780 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 385,8 Millionen USD, gegenüber 254,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at