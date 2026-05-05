Ethos Technologie a Aktie
WKN DE: A41MYD / ISIN: US29765A1016
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Ethos Technologies A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ethos Technologies A wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ethos Technologies A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,344 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,190 USD je Aktie gewesen.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 145,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 52,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 94,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,583 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,13 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 512,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 387,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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