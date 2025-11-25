Euronav Aktie

WKN: A0DNRS / ISIN: BE0003816338

25.11.2025 07:01:06

Ausblick: Euronav öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Euronav wird am 26.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,034 EUR gegenüber 0,450 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 52,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 308,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 201,9 Millionen EUR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,455 EUR je Aktie, gegenüber 4,10 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,17 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 869,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Euronav S.A. 8,55 0,00% Euronav S.A.

