Ausblick: Evolution Petroleum gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Evolution Petroleum lädt am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,004 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 21,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,004 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 85,0 Millionen USD, gegenüber 85,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at