Ausblick: Exelon präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Exelon lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Exelon die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

15 Analysten schätzen, dass Exelon für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,783 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,700 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,49 Prozent auf 6,43 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Exelon noch 6,15 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,69 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,45 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,06 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 23,03 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at