Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge

Am Dienstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,84 Prozent fester bei 25 555,86 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,422 Prozent auf 25 449,87 Punkte an der Kurstafel, nach 25 342,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 369,36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 622,58 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25 858,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23 231,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21 164,60 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 21,84 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 8,65 Prozent auf 43,47 USD), NXP Semiconductors (+ 7,95 Prozent auf 215,35 USD), Microchip Technology (+ 6,14 Prozent auf 56,71 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,78 Prozent auf 181,33 USD) und Booking (+ 4,97 Prozent auf 5 135,07 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-2,06 Prozent auf 215,24 USD), Monster Beverage (-1,63 Prozent auf 74,71 USD), Kraft Heinz Company (-1,62 Prozent auf 24,96 USD), Exelon (-1,51 Prozent auf 45,00 USD) und O Reilly Automotive (-1,38 Prozent auf 99,84 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 43 049 104 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,704 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 5,36 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,31 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

