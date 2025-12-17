FedEx Aktie

Analysten im Fokus 17.12.2025 08:01:00

Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FedEx öffnet die Bücher - was Analysten erwarten.

FedEx lässt sich am 18.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FedEx die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 23 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,11 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,03 USD je Aktie erwirtschaftet.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,97 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei FedEx für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,78 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 18,31 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 16,81 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 91,47 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 87,93 Milliarden USD im Vorjahr.

