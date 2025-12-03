FedEx Aktie

FedEx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

Analysten-Prognosen 03.12.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: FedEx stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Demnächst gewährt FedEx Anlegern einen Blick in die Bücher.

FedEx lädt voraussichtlich am 18.12.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 23 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,03 USD je Aktie gegenüber 3,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll FedEx 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 22,77 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte FedEx 21,97 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 27 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 18,17 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 16,81 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 91,41 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 87,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu FedEx Corp.

Analysen zu FedEx Corp.

13.11.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
19.09.25 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

FedEx Corp. 232,05 -1,44% FedEx Corp.

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

