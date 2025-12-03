FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
|Analysten-Prognosen
|
03.12.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: FedEx stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
FedEx lädt voraussichtlich am 18.12.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 23 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,03 USD je Aktie gegenüber 3,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll FedEx 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 22,77 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte FedEx 21,97 Milliarden USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 27 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 18,17 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 16,81 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 91,41 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 87,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FedEx Corp.mehr Nachrichten
|
27.11.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.11.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
13.11.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.11.25
|Freundlicher Handel: S&P 500 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
06.11.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte ein FedEx-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.10.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.10.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.10.25
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FedEx-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu FedEx Corp.mehr Analysen
|13.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.24
|FedEx Market-Perform
|Bernstein Research
|26.06.24
|FedEx Equal-weight
|Morgan Stanley
Aktien in diesem Artikel
|FedEx Corp.
|232,05
|-1,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schließen mit Plus -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex konnten am Dienstag Gewinne einfahren. An der Wall Street dominierten die Käufer. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.