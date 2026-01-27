Ausblick: First Interstate Bancsystem A legt Quartalsergebnis vor

First Interstate Bancsystem A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,771 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 54,20 Prozent erhöht. Damals waren 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 31,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 256,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 372,8 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,65 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,19 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 997,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,48 Milliarden USD.

