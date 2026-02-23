Ausblick: First Solar gewährt Anlegern Blick in die Bücher

First Solar wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 26 Analysten von einem Gewinn von 5,14 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden.

26 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,51 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,57 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 31 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 14,59 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 12,02 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,11 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 4,21 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at