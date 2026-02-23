First Solar Aktie
WKN DE: A0LEKM / ISIN: US3364331070
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: First Solar gewährt Anlegern Blick in die Bücher
First Solar wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 26 Analysten von einem Gewinn von 5,14 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden.
26 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,51 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,57 Milliarden USD aus.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 31 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 14,59 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 12,02 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,11 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 4,21 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Solar Inc
|
07:01
|Ausblick: First Solar gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: First Solar informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: First Solar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: First Solar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)