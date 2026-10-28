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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: First Solar präsentiert Quartalsergebnisse

First Solar gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,67 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

26 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,29 Milliarden USD gegenüber 1,59 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 19,17 Prozent.

30 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 17,52 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 14,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 30 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,02 Milliarden USD, gegenüber 5,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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