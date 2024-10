Ausblick: Flushing Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Flushing Financial wird am 24.10.2024 das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass Flushing Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,185 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 55,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 48,0 Millionen USD gegenüber 108,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,693 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,960 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 189,3 Millionen USD, gegenüber 420,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at