NASDAQ Composite Index-Wert Flushing Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flushing Financial von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Flushing Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Flushing Financial-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12,92 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 773,994 Flushing Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2025 auf 15,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 756,97 USD wert. Damit wäre die Investition um 17,57 Prozent gestiegen.

Flushing Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 520,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at