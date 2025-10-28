Ausblick: FormFactor zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FormFactor präsentiert am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,249 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte FormFactor 0,240 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll FormFactor nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 200,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 207,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,890 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 767,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 763,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at