FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: FormFactor zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
FormFactor präsentiert am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,249 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte FormFactor 0,240 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll FormFactor nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 200,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 207,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,890 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 767,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 763,6 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
