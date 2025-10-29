Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag fester

Um 20:02 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,22 Prozent auf 23 878,77 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,671 Prozent stärker bei 23 987,29 Punkten, nach 23 827,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24 019,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 763,99 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 591,15 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.07.2025, bei 21 098,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18 712,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 23,85 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Olympic Steel (+ 23,15 Prozent auf 36,76 USD), CSG Systems International (+ 14,25 Prozent auf 78,55 USD), American Superconductor (+ 9,87 Prozent auf 63,57 USD), United Therapeutics (+ 8,83 Prozent auf 452,00 USD) und FormFactor (+ 8,46 Prozent auf 46,01 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Fiserv (-43,70 Prozent auf 71,03 USD), Monro Muffler Brake (-17,37 Prozent auf 14,94 USD), Silgan (-14,42 Prozent auf 38,28 USD), Donegal Group B (-8,92 Prozent auf 14,40 USD) und Neurocrine Biosciences (-7,91 Prozent auf 135,72 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 46 833 622 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,201 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,57 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,70 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at