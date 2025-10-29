Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels freundlich

Der NASDAQ Composite verbuchte im NASDAQ-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,55 Prozent auf 23 958,47 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,671 Prozent stärker bei 23 987,29 Punkten in den Handel, nach 23 827,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23 763,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 019,99 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,79 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 29.09.2025, den Wert von 22 591,15 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 29.07.2025, den Stand von 21 098,29 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 29.10.2024, bei 18 712,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 24,26 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Olympic Steel (+ 23,42 Prozent auf 36,84 USD), CSG Systems International (+ 14,44 Prozent auf 78,68 USD), FormFactor (+ 12,49 Prozent auf 47,72 USD), Harvard Bioscience (+ 11,65 Prozent auf 0,45 USD) und United Therapeutics (+ 9,63 Prozent auf 455,32 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Fiserv (-44,04 Prozent auf 70,60 USD), Monro Muffler Brake (-16,62 Prozent auf 15,08 USD), Silgan (-13,57 Prozent auf 38,66 USD), Geospace Technologies (-9,32 Prozent auf 25,16 USD) und Nissan Motor (-7,69 Prozent auf 2,28 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 69 124 392 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,201 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at