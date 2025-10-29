NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FormFactor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in FormFactor eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der FormFactor-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das FormFactor-Papier 20,00 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die FormFactor-Aktie investiert hat, hat nun 5,000 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen FormFactor-Papiere wären am 28.10.2025 212,10 USD wert, da der Schlussstand 42,42 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 112,10 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete FormFactor eine Marktkapitalisierung von 3,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at