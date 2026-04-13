Ausblick: FP Partner legt Quartalsergebnis vor

FP Partner stellt am 14.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 20,20 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 23,09 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,07 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 3,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte FP Partner einen Umsatz von 8,33 Milliarden JPY eingefahren.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 99,88 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 88,79 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 35,23 Milliarden JPY, gegenüber 32,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at