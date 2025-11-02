Ausblick: Franco-Nevada zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Franco-Nevada wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Franco-Nevada im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,08 CAD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 453,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 376,7 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,19 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,93 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,65 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,53 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at