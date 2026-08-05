Ausblick: FrontView REIT präsentiert Quartalsergebnisse

FrontView REIT äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,013 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 4,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 18,3 Millionen USD gegenüber 17,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,008 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,220 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 73,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 67,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at