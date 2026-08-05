FrontView REIT Aktie
WKN DE: A40QY6 / ISIN: US35922N1000
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: FrontView REIT präsentiert Quartalsergebnisse
FrontView REIT äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,013 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 4,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 18,3 Millionen USD gegenüber 17,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,008 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,220 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 73,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 67,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FrontView REIT Inc Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: FrontView REIT präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: FrontView REIT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: FrontView REIT gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: FrontView REIT zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: FrontView REIT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: FrontView REIT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu FrontView REIT Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|FrontView REIT Inc Registered Shs
|19,83
|1,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.