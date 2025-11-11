GLOBALFOUNDRIES Aktie
WKN DE: A3C6AF / ISIN: KYG393871085
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: GLOBALFOUNDRIES stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
GLOBALFOUNDRIES stellt am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,380 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GLOBALFOUNDRIES ein EPS von 0,320 USD je Aktie vermeldet.
17 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,68 Milliarden USD gegenüber 1,74 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,64 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,62 USD im Vergleich zu -0,480 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 6,75 Milliarden USD, gegenüber 6,75 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
