Erste Schätzungen: GLOBALFOUNDRIES zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GLOBALFOUNDRIES gibt voraussichtlich am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,380 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte GLOBALFOUNDRIES 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,64 Prozent auf 1,68 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte GLOBALFOUNDRIES noch 1,74 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,480 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,75 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,75 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at