Ausblick: Greek Organisation of Football Prognostics legt Quartalsergebnis vor

Greek Organisation of Football Prognostics wird am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht in seiner Schätzung von einem EPS von 0,330 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Greek Organisation of Football Prognostics ebenfalls einen Gewinn von 0,330 EUR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 87,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 580,5 Millionen EUR gegenüber 310,3 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,40 EUR aus. Im Vorjahr waren 1,34 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 2,39 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,25 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at