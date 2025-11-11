Ausblick: Grupo Aval Acciones y Valores Grupo zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Grupo Aval Acciones y Valores Grupo präsentiert in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 22,54 COP je Aktie gegenüber 17,51 COP je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 58,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4.794,89 Milliarden COP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.515,70 Milliarden COP umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 96,10 COP aus. Im Vorjahr waren 42,75 COP je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 18.646,60 Milliarden COP, nachdem im Vorjahr 45.653,04 Milliarden COP in den Büchern gestanden hatten.

